"بين مؤامرة النصر الداخلية ويد الهلال العابثة" .. الرمز ينجو بنفسه قبل هلاك سفينة مسلي آل معمر

النصر يعيش أوضاعًا مأساوية في الموسم الحالي..

SHAHID

أخيرًا وصلنا إلى عصر "الخصخصة" في عالم كرة القدم السعودية؛ فبعد سنواتٍ طويلة من الشد والجذب، تحقق الهدف الذي سعى إليه الكثيرون.

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ومع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، انتقلت 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ كخطوة أولى في "الخصخصة".

لكن.. على ما يبدو أن التحول إلى "الخصخصة"، لم يعجب بعض الأشخاص في الوسط الرياضي السعودي؛ خاصة أنه قلل من دور أعضاء الشرف الذهبيين، في الأندية الكبرى تحديدًا.

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وقبل "الخصخصة"؛ كنا نرى أشخاص مثل الأمير الوليد بن طلال والأمير خالد بن فهد، يتحكمان في معظم القرارات داخل ناديي الهلال والنصر، على التوالي.

* "الرمز" يقفز من سفينة الخصخصة

وبعد مرور أقل من عام على "الخصخصة"، قرر الرمز خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، الابتعاد عن الساحة الرياضية تمامًا.

ابن فهد برر قراره المثيرة للجدل؛ بأن الظروف التي يسير بها النادي "لا ترضيه"، ولا تحقق النتائج المرجوة؛ دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ومن المستبعد أن يكون الرمز، غاضب من عمل مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر؛ لأنه هو من اختاره ودعمه، بل ويشارك في معظم قراراته.

وفي انتخابات النصر الأخيرة التي سبقت "الخصخصة"، جدد خالد بن فهد عضويته الذهبية في النادي؛ الأمر الذي دفع المقربين منه لاتخاذ نفس القرار، مع حصوله على النسبة لأكبر من أصوات الجمعية العمومية؛ لدعم آل معمر ومجلسه.

وبالفعل.. منح ابن فهد، مجلس مسلي آل معمر بعد انتخابه رسميًا، مبلغًا ماليًا كبيرًا، مع المساهمة في حسم مجموعة من الصفقات، وتجديد عقود أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين كانوا يحظون باهتمام الأندية المنافسة؛ خاصة الهلال والاتحاد والأهلي.

- إذًا.. لماذا كل هذا الغضب يا خالد بن فهد؟!

من المرجح أن يكون غضب ابن فهد؛ بسبب إدارة شركة النصر "الاستثمارية"، والتي تم اختيارها من قِبل صندوق الاستثمارات السعودي.

وحسب شروط "الخصخصة"؛ يكون لكل نادٍ سعودي مجلسين؛ أحدهما لإدارة الشركة "غير الربحية"، وآخر للشركة "الاستثمارية" التي تدير أمور فريق الكرة.

وفي الحقيقة أن غالبية النصراويين، يعتقدون أن بعض الأشخاص المنسوبين على الغريم الهلالي؛ هم من يتحكمون في إدارة شركة العالمي "الاستثمارية".

أيضًا.. هناك حالة من عدم الرضا، على عمل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الذي تم تعيينه من قِبل الشركة "الاستثمارية"، والذي أصبح يتحكم في كل القرارات الإدارية والفنية.

بل أن العديد من التقارير، أكدت على أن مسلي آل معمر وأعضاء مجلس إدارته، ضغطوا من أجل "إقالة" فينجا من منصبه، وتعيين اسم جديد بدلًا منه.

كل هذا خلق حالة من الانقسامات والمؤامرات الداخلية في نادي النصر، حيث دفع الجمهور ثمنها غاليًا؛ برؤية الفريق الأول لكرة القدم يودع البطولة تلو الأخرى، في الموسم الرياضي الحالي.

صحيفة "الرياضية" كانت قد نقلت عن جويدو فينجا في وقتٍ سابق، بإنه يتعرض لمؤامرات ومضايقات من أشخاص محسوبين على النصر؛ من أجل هدم مشروعه، وعدم استكمال خطة الخصخصة في النادي.

ومن هُنا.. يبدو أن انسحاب خالد بن فهد من المشهد الرياضي؛ الأقرب أن يكون بسبب هذه الانقسامات بين شركتي النصر "غير الربحية" و"الاستثمارية"، وليس لشخص آل معمر تحديدًا، الذي قرر هو الآخر التنحي عن منصبه.

SHAHID