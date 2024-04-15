"يصبغ شعره ويبكي!".. نيمار يرد على إعلامية برازيلية بعد رسالتها الساخرة

كيف رد نيمار على سخرية إعلامية برازيلية؟

وجهت الإعلامية البرازيلية بيترا بيرتولازي، رسالة ساخرة من نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، على خلفية الحديث عن أسباب عدم فوز منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وخسر نيمار ورفاقه، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله، حيث وقع نيمار على هدف البرازيل في الدقيقة 105، قبل أن ينتزع برونو بيتكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 117، ليتواصل حلم البرازيل بالتتويج باللقب الغائب منذ نسخة (كوريا الجنوبية واليابان 2002).

وقال بيرتولازي، في مقابلة إعلامية، إن المنتخب البرازيلي كان يمتلك لاعبين أقوياء وغاضبين، في أجياله السابقة، واصفًا الجيل الحالي الذي غادر كأس العالم 2022، بأنه يضم "لاعبين يصبغون شعرهم ويبكون عند الخسارة، وهناك لاعب يعتني بمظهر حاجبه".

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ورد نيمار على رسالة بيرتولازي، برمز (الوجه الضاحك)، ثم أضاف تعليقًا، قائلًا "أريد أن أقول الكثير من الأشياء، ولكنهم لن يسمحوا لي بذلك"، في إشارة إلى المنابر الإعلامية.

وكان نيمار قد عادل رقم الأسطورة البرازيلية، الراحل بيليه، بهدفه أمام كرواتيا في كأس العالم، ليصل إلى 77 هدفًا دوليًا، قبل أن يكسر الرقم وينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، برصيد 79 هدفًا، بعد تسجيل هدفين في شباك بوليفيا، في افتتاحية تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتقل نيمار إلى الهلال، في أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى يونيو 2025، وخاض اللاعب 5 مباريات بقميص الزعيم، وأحرز هدفًا في دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، لينتهي موسمه مبكرًا مع الهلال.