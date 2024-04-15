"تعديل طارئ في الخطة".. الهلال يتسلح بالعين قبل كلاسيكو الأهلي

الهلال يواجه العين الإماراتي والأهلي في 3 مباريات خلال أسبوع..

SHAHID

قرر نادي الهلال، إحداث تغيير في خطة برنامج فريق الكرة، خلال الأسبوعين المقبلين؛ حيث يستعد الزعيم لمواجهة العين الإماراتي والأهلي.

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وتتواجد بعثة الهلال في الإمارات؛ من أجل خوض مباراة العين الإماراتي، المقررة غدًا، على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم يلعب الهلال مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي في 19 أبريل، في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ثم يستضيف العين على ملعب المملكة ارينا في الرياض، في لقاء الإياب الآسيوي.

وذكر الإعلامي حمد الصويلحي، أن بعثة الهلال قررت استكمال معسكرها في مدينة العين الإماراتية، والبقاء فيها بعد مواجهة العين في آسيا، حتى ليلة مباراة الأهلي في جدة؛ حيث سيقيم الهلال تدريباته في مدينة العين يومي الأربعاء والخميس، قبل المغادرة إلى جدة، مساء الخميس عبر طائرة خاصة.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد كشفت عن برنامج الهلال، الذي اعتمده الجهازان الفني والإداري للفريق، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث كان مقررًا أن ينطلق الهلال إلى جدة مباشرة، فور انتهاء مباراة الذهاب أمام العين الإماراتي، ومن ثم العودة إلى الرياض، قبل لقاء العودة، وذلك من أجل تفادي إرهاق اللاعبين جراء السفر المتكرر خلال الأيام المقبلة، بين مدينة العين ثم جدة ثم الرياض.

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وتشهد الإمارات، سوء أحوال جوية، خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي قد يساهم بدوره في التأثير على برنامج بعثة الهلال في أبوظبي.

يذكر أن رابطة دوري المحترفين السعودي قد كشفت عن أسباب رفض طلب نادي الهلال بتأجيل مباراة الأهلي، حتى لا يشكل التأجيل ضغطًا جديدًا على الفريق حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، والتزامًا بعقود اللاعبين مع أندية دوري روشن السعودي، والتي تستوجب إنهاء الموسم، تزامنًا مع نهاية شهر مايو المقبل.

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