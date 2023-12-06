أخبار الهلال اليوم | التفاوض مع نجم الاتحاد، وتطور ملفت في مستقبل البليهي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 ديسمبر 2023
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حقيقة قرار الهلال بـ"الاستغناء" عن ميشايل والتفاوض مع نجم الاتحاد
مستجدات ميركاتو نادي الهلال "الشتوي".
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ليس روبن نيفيش .. أندية أوروبا تُطارد أجنبي جديد في الهلال
يبدو أن الهلال سيواجه صعوبات في الحفاظ على نجومه في يناير القادم.
بعد أحداث ديربي النصر المثيرة .. الهلال يدرس قرار مفاجئ في مستقبل علي البليهي
مفاجأة من الهلال إلى علي البليهي.
يخاطب الهلال؟ .. ميسي يعترف أخيرًا: الانتقال إلى السعودية خطوة جذابة بالنسبة لي!
أمل جديد من ميسي لمسؤولي الكرة السعودية.
وكأن تصرفات علي البليهي وحدها لا تكفي .. شقيق مدافع الهلال يسخر من النصر بطريقته
"خالد" يكمل سلسلة استفزازات شقيقه علي البليهي للنصر.
إلغاء عقوبة البليهي؟ .. لجنة الانضباط ترد على احتجاج الهلال رسميًا
قرار رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق في احتجاج نادي الهلال.
بديل نيمار المفاجئ .. نجم فلامنجو يحسم مصير انتقاله إلى الهلال رسميًا
هل يتم قيد نجم فلامنجو بدلًا من نيمار في الشتوية؟
"لا يمثل الهلال نهائيًا!" .. تصريح غريب من محمد الدعيع عن النصر يغضب جماهير الزعيم
ماذا قال الأخطبوط عن النصر كي يغضب جمهور الهلال؟
بعد اتهام رئيس النصر التنفيذي .. حقيقة "المكافأة" التي تسببت في الهزيمة أمام الهلال
الديربي انتهى قبل أيام وجدله مستمر!
الأمر حظي بتأييد من 13 نادٍ بعد اقتراح الشباب له.
صفقة محلية مهمة في الطريق إلى النصر.
بعد الهجوم عليه بسبب موقفه مع البليهي .. سلمان الفرج يتدارك خطأه بفيديو جديد
قائد الهلال في موقف محرج بسبب علي البليهي.