بديل نيمار المفاجئ .. نجم فلامنجو يحسم مصير انتقاله إلى الهلال رسميًا

هل يتم قيد نجم فلامنجو بدلًا من نيمار في الشتوية؟

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كشف أحد نجوم نادي فلامنجو البرازيلي، حقيقة انتقاله إلى الهلال السعودي، و"قيده" في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من الساحر نيمار دا سيلفا جونيور "المصاب".

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نيمار سيغيب عن الهلال، لفترة تصل إلى 10 أشهر تقريبًا؛ بعد إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق.. أشار ماوريسيو فونسيكا، المسؤول الإعلامي في نادي فلامنجو، إلى أنه تحدث مع ليوناردو بيريرا، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن انتقاله "المحتمل" إلى الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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فونيسكا أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، على أن بيريرا أخبره بأنه لا يعلم أي شيء، بخصوص رغبة نادي الهلال، في التعاقد معه.

وشدد المدافع البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة، خلال حديثه مع المسؤول الإعلامي لنادي فلامنجو، بأنه لم يتواصل أي مسؤول في الهلال معه، خلال الفترة الماضية، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن ليوناردو بيريرا، يلعب في صفوف نادي فلامنجو البرازيلي منذ يناير 2020؛ حيث شارك في 160 مباراة رسمية مع الفريق - حتى الآن -، محققًا 5 بطولات.

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