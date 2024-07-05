أخبار النصر اليوم | رسالة استفزازية من أسطورة الهلال ونبضات قلب رونالدو تهدده بالإيقاف!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.
الاتفاق تم .. التعاون يقترب من حسم التعاقد مع نجم النصر
توصل نادي التعاون لاتفاق مع أحد نجوم نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.
كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ نيمار يختار الأفضل دون تردد!
لم يتردد النجم البرازيلي نيمار جونيور لحظة واحدة في اختيار الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.
"يعتقد الجميع أنهم مدربون".. سيلفا يرد على الهجوم العنيف ضد رونالدو
خرج برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، من أجل الدفاع عن كريستيانو رونالدو بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.
"هذا هو منافس الهلال الحقيقي" .. سامي الجابر يستفز النصراويين!
استفز سامي الجابر أسطورة نادي الهلال والكرة السعودي جماهير النصر، بعدما كشف عن منافس الهلال الحقيقي في الكرة السعودية، متجاهلًا العالمي.
ستساعده في الانتقالات؟ مفاجأة مالية ضخمة يحسمها النصر
حسم نادي النصر مفاجأة مالية ضخمة، قد تُساعده في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم القادم.
"نعيش في قلق كبير" .. مانشستر يونايتد يمهد لانتقال برونو فيرنانديش إلى السعودية
مهد مصدر مسؤول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية "انتقال" النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى الملاعب السعودية، خلال صيف العام الحالي.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
حسم قراره .. مانويل نوير يرد على الانتقال إلى السعودية
رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.
السعودية تعلن مواعيد كأس السوبر رسميًا .. والنصر يتحرك لـ"منع تكرار الأخطاء!"
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مواعيد بطولة السوبر السعودي التي من المقرر أن يُفتتح بها الموسم الجديد 2024-2025.
خاص | إيدرسون يرد على عرض النصر الضخم لضمه
بات النصر على بُعد خطوة واحدة من هزيمة الاتحاد والتعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
مفاوضات مع النصر .. كريستيانو رونالدو يستعد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا "في مهمة خاصة"
يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ للعودة إلى أجواء مسابقة دوري أبطال أوروبا، من جديد.
بسبب دقات قلبه .. رونالدو مُعرض للإيقاف من يويفا
أفادت صحيفة ميل سبورت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع نفسه في خطر الإيقاف بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال بطولة يورو 2024، وذلك بسبب تسريب معلومات حول دقات قلبه خلال مواجهة البرتغال وسلوفينيا الأخيرة.
"أنت تكذب وتعرف ذلك!" .. إعلامي يرد على تنظيم جدول الدوري في بيت أحد رؤساء الأندية
وجه الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، اتهامًا لأحد المتابعين بالكذب، فيما يتعلق بآلية وضع جدول منافسات دوري روشن السعودي.
3 مليون متابع .. "بي بي سي" تدفع ضريبة السخرية من رونالدو!
ضريبة قاسية دفعتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد السخرية من إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.