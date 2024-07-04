بسبب دقات قلبه .. رونالدو مُعرض للإيقاف من يويفا

البرتغال تستعد لمواجهة فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

أفادت صحيفة ميل سبورت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع نفسه في خطر الإيقاف بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال بطولة يورو 2024، وذلك بسبب تسريب معلومات حول دقات قلبه خلال مواجهة البرتغال وسلوفينيا الأخيرة.

كان ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ووب" العالمية المتخصصة في التقنيات القابلة للارتداء، قد استعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي "دقات قلب" رونالدو خلال تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة ثمن النهائي.

إيقاف رونالدو بواسطة يويفا لن يكون بسبب وضعه الصحي أو معدل دقات قلبه، بل بسبب ما يًوصف بـ "التحايل الدعائي"، وهو استغلال حدث ما للتسويق إلى منتج ما دون أن يكون هناك عقد شراكة أو رعاية، خاصة في ظل امتلاك رونالدو أسهمًا في الشركة كما كان قد أعلن سابقًا امتلاك رونالدو أسهمًا في الشركة كما كان قد أعلن سابقًا.

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كان نجم آرسنال ومنتخب الدنمارك السابق، نيكلاس بندتنر، قد عوقب خلال بطولة يورو 2012 لنفس السبب بالإيقاف لمباراة واحدة والغرامة المالية، وهو ما قد يسري على رونالدو حال قرر ويفا أن الحالة متشابهة.

يُشار إلى أن البرتغال ستُواجه فرنسا في قمة دور الـ8 من يورو 2024 مساء غدٍ الجمعة.