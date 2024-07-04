مفاوضات مع النصر .. كريستيانو رونالدو يستعد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا "في مهمة خاصة"

مفاجأة سارة تنتظر كريستيانو رونالدو..

يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ للعودة إلى أجواء مسابقة دوري أبطال أوروبا، من جديد.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة؛ هو "الهداف التاريخي" لمسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 140 هدفًا؛ سجلهم خلال 183 مباراة مع أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي نواف العقيل، أن رونالدو على رأس قائمة المرشحين؛ لسحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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العقيل كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتفاوض مع مسؤولي نادي النصر - حاليًا -؛ من أجل الترتيب لحضور الأسطورة البرتغالية، حفل القرعة المقرر يوم 29 أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قرر مغادرة أوروبا، في يناير من عام 2023، وخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية؛ عندما وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.