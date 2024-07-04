3 مليون متابع .. "بي بي سي" تدفع ضريبة السخرية من رونالدو!

ضربة قوية للهيئة البريطانية!

ضريبة قاسية دفعتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد السخرية من إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.

رونالدو شوهد وهو في حالة شديدة من البكاء، بعد إهداره للركلة خلال الشوط الأول الإضافي من المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ16، لتنقسم الآراء بين داعم وساخر من هذه اللقطة.

وكانت "بي بي سي" قد انضمت إلى فريق الساخرين من رونالدو، بعدما استخدمت جملة "Misstiano Penaldo" عبر حسابها على موقع تيك توك للتهكم على نجم النصر السعودي.

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وهو الأمر الذي دفعت ثمنه غاليًا في غضون أيام قليلة فقط، بعدما انخفض عدد متابعيها على هذه المنصة من 5 ملايين إلى 2 مليون متابع فقط، كعقاب على ما حدث تجاه صاحب الـ39 سنة.

وحدث هذا الأمر بعدما قرر العديد من المستخدمين مقاطعة الإذاعة، واتهموها بعدم احترام رونالدو وتاريخه والاستهزاء به لمجرد إهداره لركلة جزاء.

جدير بالذكر أن رونالدو سدد ضربة أخرى خلال ركلات الترجيح بنفس المباراة، وسجلها بنجاح، ليقود فريقه إلى ربع نهائي اليورو لمواجهة فرنسا.