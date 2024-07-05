كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ نيمار يختار الأفضل دون تردد!

نيمار اختار الأفضل دون تردد لحظة

لم يتردد النجم البرازيلي نيمار جونيور لحظة واحدة في اختيار الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وظهر نيمار في فيديو مع مقدمة البرامج إيزابيل باجلياري عبر حسابها على منصة "إنستجرام" وهي تسأله عن الأفضل بين اللاعبين خلال العصر الحالي.

في البداية اختار النجم الفرنسي تيري هنري على حساب الهولندي أريين روبن، ثم اختار كيليان مبابي على حساب هنري، ليفضل نجم ريال مدريد الجديد على حساب نجوم مثل لويس فيجو وفرانك ريبيري وعثمان ديمبلي وجاك جريليتش وكيفين دي بروينه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثم اختار نيمار مواطنه الأسطورة رونالدينيو كأفضل من مبابي، ولكن احتار قليلًا ليختار النجم البرتغالي في النهاية، ثم جاءت اللحظة الحاسمة وقامت إيزابيل بوضع رونالدو في مواجهة ميسي.

ولكن نجم الهلال لم يتردد للحظة واحدة واختار ليونيل ميسي ليكون أفضل من رونالدو، وآخر سؤال تم وضع اسمه في مواجهة ميسي ليختار نيمار النجم الأرجنتيني دون تردد أيضًا.