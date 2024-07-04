"نعيش في قلق كبير" .. مانشستر يونايتد يمهد لانتقال برونو فيرنانديش إلى السعودية

صفقة من العيار الثقيل في الطريق إلى السعودية..

مهد مصدر مسؤول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية "انتقال" النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى الملاعب السعودية، خلال صيف العام الحالي.

اسم فيرنانديش يرتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، منذ فترة طويلة؛ وسط تأكيدات إعلامية على أن نادي النصر، هو من طلب اللاعب، بدعم من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. أعلن المصدر في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، تلقي النجم البرتغالي عرضًا مغريًا للغاية من أحد الأندية السعودية، رافضًا ذكر اسمه.

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واعترف بوجود قلق كبير داخل العملاق الإنجليزي، من رحيل برونو فيرنانديش في الصيف الحالي؛ حيث أن العرض السعودي - لا يُمكن رفضه أبدًا -؛ على حد قوله.

وأكد المصدر المسؤول على أن إدارة مانشستر يونايتد؛ ستحاول إقناع فيرنانديش بالبقاء مع النادي، في الموسم الرياضي القادم؛ خاصة أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول، طلب هذا الأمر قبل تجديد عقده.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديش، البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد، منذ يناير من عام 2020؛ مسجلًا 79 هدفًا وصانعًا 66 آخرين، خلال 233 مباراة رسمية.