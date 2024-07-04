"أنت تكذب وتعرف ذلك!" .. إعلامي يرد على تنظيم جدول الدوري في بيت أحد رؤساء الأندية

حقيقة مؤامرة قرعة الدوري السعودي..

وجه الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، اتهامًا لأحد المتابعين بالكذب، فيما يتعلق بآلية وضع جدول منافسات دوري روشن السعودي.

وانتقد أبو بكر مالي، ظاهرة الغضب الجماهيري والاتهامات الموجهة بمحاباة فرق على حساب آخرين، ومراعاة بدايات مباريات، كأن يتم تجنيب فرق باللعب في أجواء أغسطس في المناطق الساخنة، من غير مساواة.

وقام أحد المتابعين بتوجيه رسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "تذكر أيام كان الجدول يتم وضعه في بيت أحد رؤساء الأندية، وكنتم مؤيدين لهذه الخطوة ومباركين لها"، ليرد مالي عليه، قائلًا "أنت كاذب وتعرف أنك تكذب".

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وقال أبو بكر "كل المسابقات والبطولات الكبيرة، لها آلية معلنة وواضحة (معروفة) في كيفية وضع الجدول وتوزيع الأسابيع، وهذا كان موجودًا ومعمولًا به في الدوري السعودي من أيام الأسود والأبيض (قبل الاحتراف بسنوات)، عندما كان الجدول يسحب بطريقة ما كان يعرف بـ(عكس عقارب الساعة)، فيأتي من غير لغط ويجد العقبول من الجميع".

وتترقب جماهير أندية دوري روشن، وضع جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة (2024-2025)، والذي يضم أندية (الهلال، النصر، الأهلي، التعاون، الاتحاد، الاتفاق، الفتح، الشباب، الفيحاء، ضمك، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود، القادسية، العروبة، الخلود).