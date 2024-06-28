أخبار النصر اليوم | معاقبة كريستيانو رونالدو .. واختيار "بديل" ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 28 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

عقوبة لسبب غريب على كريستيانو رونالدو .. الاتحاد الآسيوي يقرر تغريم الهلال والنصر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوباته ضد الهلال والنصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه لويس كاسترو، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

اسم مفاجئ .. النصر يتحرك للتعاقد مع "جوهرة أرجنتينية" وشرط وحيد لإتمام الصفقة!

رصد مسؤولو نادي النصر السعودي، اسمًا أجنبيًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

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كريستيانو رونالدو يختار بديل ساديو ماني .. النصر يعود إلى "هدفه الضائع"

استقر النصر على رحيل ساديو ماني عن صفوفه هذا الصيف، وقد كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن اختيار كريستيانو رونالدو لبديله في الفريق وهو ما يستدعي قيام النادي بـ "ريمونتادا" في سوق الانتقالات (طالع التفاصيل).

"كريستيانو رونالدو في الصورة أيضًا" .. مطرب شهير يفاجئ الهلال ويعلن الاتفاق مع نيمار للانتقال إلى هذا الفريق!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن مطرب شهير، التوصل إلى "اتفاق" مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي؛ للانضمام إلى أحد الفرق، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

مفاجأة .. إبراهيم المهيدب يُحدد هدفه السعودي الأول لدعم النصر

منذ وصوله لمنصب الرئيس، يسعى إبراهيم المهيدب لدعم النصر على مختلف الأصعدة تمهيدًا لصناعة فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الجبهات في الموسم القادم، وذلك بعد الحصاد المخيب في 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"قد يزامل عبدالرزاق حمدالله مجددًا بعد النصر" .. وليد عبدالله على أعتاب هذا الفريق!

بعد 7 سنواتٍ كاملة.. ودع الحارس المخضرم وليد عبدالله، في صيف العام الحالي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ دون أن يحدد وجهته الجديدة (طالع التفاصيل).

اسم غير متوقع .. حارس "مفاجئ" مرشح للانتقال إلى النصر والاتحاد برعاية صندوق الاستثمارات

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

بعد فيرناندو هييرو .. أسطورة ريال مدريد يقود مهمة جديدة في السعودية!

تشهد الملاعب السعودية، ظهورًا جديدًا لنجوم ريال مدريد الإسباني، القدامى والجدد، بعد تعاقد النصر مع الإسباني فيرناندو هييرو، مديرًا رياضيًا للنادي، فضلًا عن انتقال المهاجم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الميركاتو الماضي، وتعاقد القادسية مؤخرًا، مع القائد والمدافع ناتشو فيرنانديز (طالع التفاصيل).

بعد نجم الاتحاد .. نيوم يتعاقد رسميًا مع "الجوهرة" شقيق لاعب النصر

أعلن نادي نيوم السعودي، عن صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

المعركة السابعة .. رونالدو "الغاضب" يتصدر المشهد في اليورو وميسي يستسلم لعقدته الأزلية!

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة (طالع التفاصيل).