اسم غير متوقع .. حارس "مفاجئ" مرشح للانتقال إلى النصر والاتحاد برعاية صندوق الاستثمارات

منافسة كبيرة منتظرة بين الاتحاد والنصر...

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره "رودي جاليتي" الصحفي الموثوق، فإن صندوق الاستثمارات السعودي تواصل بالفعل مع جيوم ريستيس، حارس مرمى فريق تولوز الفرنسي، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأشار جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن صندوق الاستثمارات أثناء تواصله مع الحارس صاحب الـ19 عامًا، كان يسعى لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وترك فرنسا.

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ولم يكشف الإعلامي الرياضي، عن "هوية" الفريق الذي قد يتعاقد مع ريستيس؛ ولكن.. من المتوقع أن يكون النصر أو الاتحاد هما المقصودين، بسبب رغبة الثنائي في تدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى أنهما مملوكين لصندوق الاستثمارات.

جدير بالذكر أن عقد جيوم ريستيس ينتهي مع تولوز في صيف 2028، وقد شارك مع فريقه في 43 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، وخرج فيهم بتسع مرات شباك نظيفة.