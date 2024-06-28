"قد يزامل عبدالرزاق حمدالله مجددًا بعد النصر" .. وليد عبدالله على أعتاب هذا الفريق!

مستقبل وليد عبدالله بدأ يتضح أكثر..

بعد 7 سنواتٍ كاملة.. ودع الحارس المخضرم وليد عبدالله، في صيف العام الحالي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ دون أن يحدد وجهته الجديدة.

لكن يوم بعد آخر.. بدأت تضح ملامح الفريق الجديد لوليد عبدالله، والذي من المقرر أن يمثله في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وحسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، بات حارس النصر السابق قريبًا جدًا من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.

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العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "التعاون يقترب جدًا من الاتفاق مع الكابتن وليد عبدالله".

وفي وقتٍ سابق.. ذكر الإعلامي الرياضي الآخر أحمد الجدي، بأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، على أعتاب الانضمام إلى التعاون، الذي سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا (2)، الموسم القادم.

وبخلاف التعاون.. ذكر الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن ضغط جماهيري لأندية الشباب والرائد والفيحاء، على مجالس إداراتهم؛ من أجل التعاقد مع حمدالله، في صيف العام الحالي.

وإذا أتم التعاون "الصفقتين"؛ سيلعب عبدالله وحمدالله في فريقٍ واحد مرة أخرى، بعد أن تزاملا في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن ينضم المهاجم المغربي إلى العميد الاتحادي.