اسم مفاجئ .. النصر يتحرك للتعاقد مع "جوهرة أرجنتينية" وشرط وحيد لإتمام الصفقة!

اسم عالمي جديد يرتبط بنادي النصر..

رصد مسؤولو نادي النصر السعودي، اسمًا أجنبيًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

النصر يريد تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ لتعويض خيبات الأمل في الموسمين الماضيين، واللذين خرج منهما الفريق الأول لكرة القدم بـ"صفر بطولات"، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "elcrackdeportivo"، اليوم الجمعة، عن رغبة قوية من الإدارة النصراوية، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب فاكوندو كوليديو.

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الصحيفة كشفت عن استعداد العملاق السعودي؛ لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين دولار إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني، الذي ينشط فيه اللاعب؛ من أجل حسم الصفقة.

لكن وحسب نفس الصحيفة.. يرفض مسؤولو ريفر بليت "التخلي" عن كوليديو، بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق، والذي يُقدر بـ25 مليون دولار.

فاكوندو كوليديو البالغ من العمر 24 سنة، خاض تجربتين احترافيتين في الملاعب الأوروبية، مع العملاق الإيطالي إنتر والفريق البلجيكي سانت ترويدن، قبل أن يعود إلى بلاده الأرجنتين في صيف 2023، من بوابة ريفر بليت.

ومع ريفر بليت.. سجل كوليديو 13 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.