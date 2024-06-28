بعد فيرناندو هييرو .. أسطورة ريال مدريد يقود مهمة جديدة في السعودية!

ريال مدريد يواصل تقديم نجومه إلى الملاعب السعودية..

تشهد الملاعب السعودية، ظهورًا جديدًا لنجوم ريال مدريد الإسباني، القدامى والجدد، بعد تعاقد النصر مع الإسباني فيرناندو هييرو، مديرًا رياضيًا للنادي، فضلًا عن انتقال المهاجم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الميركاتو الماضي، وتعاقد القادسية مؤخرًا، مع القائد والمدافع ناتشو فيرنانديز.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعاقد الأمين العام إبراهيم القاسم، مع المدرب الإسباني ميشيل سالجادو، أسطورة ريال مدريد، ليتولى تدريب منتخب السعودية تحت 15 عامًا، والإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل، حتى عام 2026.

ويعد ميشيل سالجادو أحد الأسماء البارزة في تاريخ ريال مدريد، حيث ارتدى قميص الملكي في الفترة بين 1999 و2009، وتوج بالعديد من الألقاب، مثل الدوري الإسباني (4 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، وكأس إنتركونتينينتال (مرتين).

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وسبق للإسباني سالجادو، الذي يملك رخصة التدريب الأوروبية PRO، العمل كمدير فني لنادي بافوس القبرصي، ومدرب منتخب غاليسيا الإقليمي في إسبانيا.

ويستعد المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، لمواليد 2009-2010، للمشاركة في العديد من البطولات المُهمة خلال المرحلة المقبلة، بين بطولتي كأس آسيا تحت 17 و20 عامًا، ووصولًا إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا، وبناء جيل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2032، وكأس العالم 2034، الذي سيتم إعلان الدولة الفائزة بحق تنظيمه خلال شهر ديسمبر المُقبل، وسط ترقب كبير من السعودية لتنظيم المونديال.