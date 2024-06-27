مفاجأة .. إبراهيم المهيدب يُحدد هدفه السعودي الأول لدعم النصر

الرئيس فاز مؤخرًا بمنصبه في النادي العاصمي

منذ وصوله لمنصب الرئيس، يسعى إبراهيم المهيدب لدعم النصر على مختلف الأصعدة تمهيدًا لصناعة فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الجبهات في الموسم القادم، وذلك بعد الحصاد المخيب في 2023-2024.

وبعيدًا عن اللاعبين، فاجأ المهيدب الجميع بتحديد هدفه السعودي الأول لدعم النصر وهو المدرب الوطني سعد الشهري الذي انتهى عقده مؤخرًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

الصحفي عبد العزيز العصيمي أكد أن المهيدب يسعى بجدية للاستفادة من قدرات وخبرات الشهري في النصر، لكنه لم يُوضح الدور الذي سيقوم به داخل الفريق.

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وتوقع المغردون أن يعمل الشهري في الجهاز الفني للبرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق أو أن يتولى رئاسة قطاع الفئات السنية بالنادي.

يُشار إلى أن الشهري سبق وقاد الأخضر الأولمبي للفوز بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2022.