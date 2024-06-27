كريستيانو رونالدو يختار بديل ساديو ماني .. النصر يعود إلى "هدفه الضائع"

الفريق السعودي يحاول القيام بريمونتادا في سوق الانتقالات

استقر النصر على رحيل ساديو ماني عن صفوفه هذا الصيف، وقد كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن اختيار كريستيانو رونالدو لبديله في الفريق وهو ما يستدعي قيام النادي بـ "ريمونتادا" في سوق الانتقالات.

النصر كان قد حاول ضم الجناح الفرنسي، موسى ديابي، من باير ليفركوزن الصيف الماضي لكنه خسر المعركة لصالح أستون فيلا الإنجليزي الذي ضم اللاعب مقابل 52 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، وقد أفاد موقع "Caughtoffside" الإنجليزي أن النجم البرتغالي اختار نفس اللاعب ليعوض زميله السنغالي.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية سارت في نفس الاتجاه وأوضحت أن النصر سيعود لمحاولة ضم ديابي خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي سيفتح أبوابه في الأول من يوليو القادم، لكنها لم تعط أي تفاصيل حول العرض السعودي المتوقع وإن كان مرجحًا أن يفوق المبلغ الذي دفعه الفيلانس لشراء اللاعب الصيف الماضي.

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ديابي المرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028 لعب الموسم الماضي 54 مباراة مع أستون فيلا في جميع البطولات سجل خلالها 10 أهداف ولعب دورًا مؤثرًا في احتلال الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ليُشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكنه رغم ذلك لم يكن جزءًا من منتخب فرنسا المشارك حاليًا في يورو 2024.

التقارير الصحفية تحدثت مؤخرًا عن وجود عرضين أمام ساديو ماني للرحيل عن النصر، الأول من القادسية وقد تم رفضه فيما الثاني من فريق أوروبي لكن لم تُكشف هويته وتفاصيله.