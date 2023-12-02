أخبار النصر اليوم | لاعب العالمي يكافئ مشجعًا للهلال ورونالدو يتقدم بشكوى رسمية بعد الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الثاني من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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موقف لا يحسد عليه ..لاعب الهلال يتسبب في إحراج ساديو ماني!

الجهة اليسرى للنصر في ديربي الأمس واحدة من أكبر نقاط ضعف العالمي في المباراة، وهو ما عرض الجناح السنغالي ساديو ماني، لانتقادات كبيرة. (طالع التفاصيل)

فيديو | رغم خسارة الديربي .. لاعب النصر يستجيب بروح رياضية لـ"طلب غريب" من مشجع هلالي

لم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال علي لاجامي؛ مدافع النصر، من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة. (طالع التفاصيل)

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مقللًا من "الموسيقار تاليسكا" .. فهد الهريفي "يتفاخر" بنفسه بعد خسارة النصر أمام الهلال!

كما هي العادة فظهوره يعني إثارة جديدة للجدل، وهذا هو تحديدًا ما فعله فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، بعد ديربي الرياض بالأمس أمام الهلال. (طالع التفاصيل)

خلف وعده لهم .. لويس كاسترو يهاجم لاعبي النصر أمام الإعلام عقب خسارة الهلال!

بينما قال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، من قبل إنه لن يسمح لأحد بانتقاد لاعبيه أو التعدي عليهم، فعل هو ذلك علنًا أمام وسائل الإعلام بعد ديربي الرياض بالأمس. (طالع التفاصيل)

بعدما سقط كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضحايا لاستفزازاته .. علي البليهي يثير دهشة قناة إسبانية!

بخلاف الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالأمس، خطف كذلك مدافع الزعيم أنظار الجميع بتصرفاته الغريبة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي. (طالع التفاصيل)

فضيحة تحكيمية أم تمثيلية من كريستيانو رونالدو؟ .. خبراء يكشفون "حجم ظلم" النصر في الديربي أمام الهلال

"فضيحة تحكيمية" هكذا يصف النصراويون فوز الهلال في ديربي الأمس أمام الهلال، محملين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان وطاقمه مسؤولية تلك الهزيمة، لكن ماذا قال خبراء التحكيم؟ (طالع التفاصيل)

"ليس لأصحاب القلوب الضعيفة" .. إصابات وحالات مرضية بـ"الجملة" بسبب ديربي الهلال والنصر

دائمًا ما يتم رفع درجة الاستعدادات القصوى في المستشفيات، خلال المباريات الكبرى؛ سواء في المملكة العربية السعودية، أو العالم أجمع؛ نظرًا للانفعالات التي تصاحب مثل هذه المواجهات. (طالع التفاصيل)

"لا يتعلم الدرس أبدًا" .. أكبر سخرية من الهلال ضد النصر بعد الديربي

سخر نادي الهلال بـ"قسوة"، من غريمه النصر؛ بعد الفوز في الديربي الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة". (طالع التفاصيل)

لا يتوقف أبدًا .. فيديو يكشف حركات البليهي المستفزة لجماهير النصر واللاعب يكملها برسالة مثيرة

واصل علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، استفزاز النصر وجماهيره، أثناء ديربي الرياض الكبير، مساء أمس الجمعة، وحتى بعد نهايته. (طالع التفاصيل)

"نحتاج فار فوق الفار" .. كاسترو يخرج عن شعوره ويشكك في فوز الهلال على النصر

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن شعوره، بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير. (طالع التفاصيل)

"النصر فريق المجتمع" .. تاليسكا يتحدى الهلال بـ"شجاعة كبيرة" رغم خسارة الديربي

اعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، أن فريقه قدّم مستوى رائع أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير، على الرغم من الخسارة الكبيرة. (طالع التفاصيل)

فيديو | ذهب لفهد بن نافل خصيصًا .. شكوى من كريستيانو رونالدو بعد ديربي الهلال والنصر

أظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، غضبه الشديد؛ بعد خسارة فريقه أمام الهلال. (طالع التفاصيل)

رونالدو .. استفزه البليهي فخرج من الديربي أمام الهلال بنقطة إيجابية!

ربما لم يسجل رونالدو في الديربي، ولكنه ظهر بشكل كان يفتقده بشدة منذ وصوله إلى الملاعب السعودية، وهو التعامل مع الجمهور والاستفزاز الذي يتعرض له اللاعب. (طالع التفاصيل)

انفلات نصراوي بقيادة لويس كاسترو .. وعبقرية جيسوس تظهر في الهلال وسط عشوائية الديربي

أحيانًا يكون خلق العديد من الفرص في المباريات، دليلًا على العشوائية التكتيكية، وليس قوة الفريقين المتنافسين، على أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

فضيحة الهلال وكريستيانو رونالدو يسرق لقب نجم الاتحاد .. ردود أفعال ديربي النصر والزعيم

ليلة كروية رائعة عاشها الجمهور العربي عامةً والسعودي خاصةً أمس الجمعة، في ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مليئة بالانفعالات والإشادات كما حضرت الانتقادات والتهكمات. (طالع التفاصيل)

فيديو | "صديق كريستيانو رونالدو" يثير جنون كاسترو .. تصرف مضحك من مدرب النصر أمام الهلال

قام البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بتصرف "مضحك"؛ بعد إلغاء هدف فريقه في الشباك الهلالية، خلال ديربي الرياض الكبير. (طالع التفاصيل)

فيديو | استفز رونالدو على طريقة ميسي وتضارب مع لاعب الهلال .. علي البليهي "خارج السيطرة" في ديربي النصر!

يعول علي البليهي؛ مدافع الهلال، كثيرًا على طرقه "الاستفزازية" للتأثير على خصومه معنويًا، وهو النهج الذي تبعه في الديربي أمام النصر. (طالع التفاصيل)

الإصابة اللعينة .. النصر يخسر نجمه في أول نصف ساعة من ديربي الهلال

لسوء حظ البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، اضطر لإجراء تغيير مبكر في ديربي الرياض أمام الهلال، نظرًا لتعرض أحد نجوم فريقه للإصابة بشكل مفاجئ. (طالع التفاصيل)

وقع في المحظور .. جمهور الهلال والنصر يخترق القوانين في الديربي!

في وقت أراد به جمهور الهلال والنصر تنظيم دخلات باللافتات و"التيفو" خاصة لديربي الرياض، وقعوا في المحظور وفقًا للوائح وقوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

فيديو | أخلاق الأساطير .. كريستيانو رونالدو يرد على استفزازات جمهور الهلال بـ"بوسة وتصرف مفاجئ"

فاجأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جماهير الهلال، خلال ديربي الرياض الكبير. (طالع التفاصيل)

أسطورة المغرب مقللًا من سالم الدوسري: لهذا السبب تحديدًا ساديو ماني مؤثر أكثر منه!

يرى أسطورة المغرب مصطفى حجي أن سالم الدوسري؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، لم ينجح بعد في مضاهاة مستوى منافسه في النصر السنغالي ساديو ماني، معددًا مزايا الأخير. (طالع التفاصيل)

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