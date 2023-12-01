الإصابة اللعينة .. النصر يخسر نجمه في أول نصف ساعة من ديربي الهلال

تغيير مبكر في النصر..

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لسوء حظ البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، اضطر لإجراء تغيير مبكر في ديربي الرياض أمام الهلال؛ المقام حاليًا، نظرًا لتعرض أحد نجوم فريقه للإصابة بشكل مفاجئ.

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الديربي مقام حاليًا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في آخر لقاء على هذا الملعب قبل إغلاقه حتى عام 2027، لإجراء أعمال الصيانة والتجديدات به.

وشهدت الدقيقة 35 من عمر اللقاء تعرض الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس للإصابة بشد عضلي، خلال انطلاقه في إحدى الكرات مع لاعب الزعيم، ليسقط بعده أرضًا متألمًا.

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بعد فحص الجهاز الطبي له، اضطر كاسترو لإخراجه من الملعب، والدفع بزميله أيمن يحيى بدلًا منه، ليخسر أحد تغييراته مبكرًا.

يذكر أن الهلال قبل الديربي يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتبعه النصر في الوصافة بـ34 نقطة.

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