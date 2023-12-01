فيديو | "صديق كريستيانو رونالدو" يثير جنون كاسترو .. تصرف مضحك من مدرب النصر أمام الهلال

ماذا فعل لويس كاسترو في ديربي الهلال والنصر؟

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قام البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بتصرف "مضحك"؛ بعد إلغاء هدف فريقه في الشباك الهلالية، خلال ديربي الرياض الكبير، مساء اليوم الجمعة.

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حكم الديربي ألغى هدفًا لنادي النصر، في الدقيقة 74؛ بحجة وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في منطقة التسلل.

كاسترو قام بمراجعة الهدف الملغي على "هاتفه"، وذلك مع أحد مساعديه في الجهاز الفني النصراوي؛ ليتجه بعدها مباشرة إلى الحكم الرابع.

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حاول المدير الفني البرتغالي، أن يقنع الحكم الرابع، بأن هدف كريستيانو رونالدو "صحيح"، وأن قرار الإلغاء غير موفق؛ على الرغم من تواجد تقنية التسلل الآلي.

جدير بالذكر أن بعض التقارير، بالإضافة إلى جماهير الزعيم الهلالي، زعموا أن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، الذي يدير الديربي، أحد أصدقاء رونالدو؛ وجاء إلى الملاعب السعودية، بطلب من الأسطورة البرتغالية نفسه.

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