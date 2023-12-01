رونالدو .. استفزه البليهي فخرج من الديربي أمام الهلال بنقطة إيجابية!

رونالدو خيب ظن جمهور النصر في الديربي...

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سقط النصر في فخ الهزيمة، أمام الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في ديربي الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وشهدت المباراة مشاركة رونالدو، بشكل أساسي منذ بدايتها حتى النهاية، ولكنه لم يظهر بالشكل المنتظر منه من جمهور النصر، وفي أغلب أوقات اللقاء كان بعيدًا عن مستواه.

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وسيتعين على رونالدو، سرعة الاستفاقة في المباريات القادمة لتأمين صدارته في قائمة هدافي الدوري السعودي، بعد تسجيل ميتروفيتش الهدف الثالث عشر له هذا الموسم، واقترب من صاروخ ماديرا صاحب الـ 15 هدفًا.

ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

رونالدو خرج من الديربي بنقطة إيجابية شخصية

ربما لم يسجل رونالدو في مباراة اليوم، ولكنه ظهر بشكل كان يفتقده بشدة منذ وصوله إلى الملاعب السعودية، وهو التعامل مع الجمهور والاستفزاز الذي يتعرض له اللاعب.

اعتدنا على مشاهدة رونالدو، مع النصر وهو يظهر بردود عصبية على الجمهور، إلا أنه في مباراة الليلة ظهر نضوجه بشكل كبير، مع هتافات جمهور الهلال لميسي، قبل اللقاء، ذهب رونالدو ورد عليهم التحية.

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من قبل وقع الدون في المحظور عندما يحاول جمهور الهلال استفزازه بالهتاف باسم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، فتارةً يرد بعصبية وإشارات غاضبة تجاه مدرجات الزعيم، وتارةً أخرى يقوم بفعل "خادش للحياء"، طالب وقتها الكثيرون بطرده من المملكة على إثره، وإن كان ناديه قد أوضح بعد ذلك أنه "مصاب" ولم يكن يقصد جمهور الأزرق بتصرفه.

لكن الليلة ظهر نضوجه بشكل كبير، مع ترديد اسم ميسي أمامه، فبدأ اللقاء بتحية جمهور الزعيم، وبين الشوطين وجه قبلاته تجاه مدرجاتهم.

لكن سقط رونالدو، في التعامل مع استفزاز على البليهي له، فقد شاهدنا رونالدو، خارج الخدمة في الكثير من أوقات المباراة خاصة في الشوط الأول، قبل أن يستعيد جزء من مستواه في الشوط الثاني، ولكن هذا لم يكن كافيًا لإنقاذ النصر.

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