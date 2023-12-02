تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فيديو | رغم خسارة الديربي .. لاعب النصر يستجيب بروح رياضية لـ"طلب غريب" من مشجع هلالي

زهيرة عادل
Hilal Fans Nassr Fans 2023GOAL AR / Getty
النصرالهلالدوري روشن السعوديعلي العوجامي

"احترام جماهير الخصم" مبدأ طبقه لاعب النصر رغم خسارة فريقه..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

لم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال علي لاجامي؛ مدافع النصر، من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الديربي خسره العالمي بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الدرة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في لقاء قدم به دفاع النصر وحارسه نواف العقيدي أداءً متواضعًا.

وأثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب نهاية المباراة، طلب أحد المتشحين بوشاح الهلال في المدرجات قميص لاجامي الخاص رغم أنه من لاعبي الخصم.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن مدافع النصر استجاب لطلب المشجع وتوجه له خصيصًا في المدرجات، لإهدائه إياه، وسط سعادة كبيرة من الهلالي، بحسب فيديو نشرته قناة "SSC" الناقلة للدوري.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق لاجامي عند 34 نقطة محتلين وصافة جدول الترتيب، مع ابتعادهم عن الصدارة التي ينفرد بها الهلال بسبع نقاط.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين