فيديو | استفز رونالدو على طريقة ميسي وتضارب مع لاعب الهلال .. علي البليهي "خارج السيطرة" في ديربي النصر!

علي البليهي يشعل الديربي بمواقفه الاستفزازية في الملعب مع قائد النصر وزميله أيضًا..

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يعول علي البليهي؛ مدافع الهلال، كثيرًا على طرقه "الاستفزازية" للتأثير على خصومه معنويًا، وهو النهج الذي يتبعه حاليًا في الديربي أمام النصر.

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العالمي يحل ضيفًا حاليًا على الزعيم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وخلال الشوط الأول، قام البليهي باستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ ذهب له خصيصًا في وسط الملعب، وظل يوجه له بعض العبارات الغاضبة، لكن رد فعل الدون كان هادئًا، فقام بتوجيه أذنه إليه مطالبًا إياه "ساخرًا" بالاستمرار في أفعاله.

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هذا الموقف أعاد للأذهان ما قام به مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية للسعودية في كأس العالم قطر 2022، وقتما استفز كذلك ليو بعدما أحرز زميله سالم الدوسري هدف التعادل في المباراة.

وبالعودة للديربي وخلال الشوط الأول أيضًا، تهاوش البليهي مع زميله في الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، فبينما يعترض الأخير على أحد قرارات الحكم، توجه له "المشاغب" لمطالبته بالعودة للوقوف في الحائط البشري لفريقه بدلًا من الاعتراض، لينفع عليه المحترف الأجنبي ويطالبه بصمت.

لقطة توجه البليهي الى مدرجات النصر بعد هدف الهلال الثالث 😨!#الهلال_النصر https://t.co/nGlSebXv3Z pic.twitter.com/21zRw8mdhk

— KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) December 1, 2023 " target="_blank">أما لقطة الختام، فكانت إشهار الحكم الكولومبي ويلمار رولدان الكارت الأحمر المباشر في وجه البليهي، بعدما احتفل بهدف فريقه الثالث أمام جماهير العالمي، إذ توجه لهم ووقف ساخرًا منهم وكأنه يحاول رؤيتهم بصعوبة، في محاولة للتقليل منهم.

يذكر أن الهلال قبل الديربي يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتبعه النصر في الوصافة بـ34 نقطة.

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