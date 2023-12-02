خلف وعده لهم .. لويس كاسترو يهاجم لاعبي النصر أمام الإعلام عقب خسارة الهلال!

طالب بعدم التعدي عليهم وفعل هو ذلك علنًا!

SHAHID

بينما قال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، من قبل إنه لن يسمح لأحد بانتقاد لاعبيه أو التعدي عليهم، فعل هو ذلك علنًا أمام وسائل الإعلام بعد ديربي الرياض بالأمس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الديربي حسمه الهلال لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في آخر مباراة على هذا الملعب قبل إغلاقه حتى عام 2027 لإجراء بعض التجديدات به.

وعقب المباراة، خرج كاسترو لتحميل اللاعبين النتيجة، بخلاف هجومه على طاقم التحكيم، إذ قال للصحفيين: "كانت لدينا مشاكل في البداية وتكررت بسبب البناء الثقيل للعب، استطعنا حلها بتغيير اللعب في الخلف، الربع ساعة الأولى تجعلك تظن أن الهلال تحكم باللعب، لكن الصحيح أنها كانت أخطاء منا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "حينما يخسر الفريق ليس لاعب واحد من يخسر، أول من يخسر هو المدرب، فهو المسؤول الأول والأخير، اللاعبون يعملون في الفترة الأخيرة بشكل جيد ورائع، لكن أمام الهلال ارتكبوا الأخطاء كما ارتكبت أنا، والجميع يمكن أن يخطئ يومًا ما".

المدرب البرتغالي اختتم: "حينما يخسر الفريق كل الأشياء تكون سيئة، وإذا فزنا حتى السلبيات تتحول لأشياء جميلة، خسرنا أمام الهلال وأصبح الجميع يتحدث عن عدم تركيز اللاعبين والجاهزية الفنية والتغييرات!، نعم! النتيجة سيئة رغم أن المباراة كانت متوازنة حتى الدقيقة 80 وكان بإمكاننا التعادل، لكن هذا لا يعني أن نتوقف، سنكمل طريقنا ولن يمحي ما حدث في الديربي الأشياء التي فعلناها سابقًا".

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند 34 نقطة محتلًا وصافة جدول الترتيب، لكن الفارق بينه وبين الهلال المتصدر اتسع لسبع نقاط.

SHAHID