أخبار النصر اليوم | انطلاق عملية "التخلص من فينجا" وتحديد بديله، وبينتو يمنح العقيدي فرصة العُمر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.
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بينتو يمنح العقيدي فرصة العُمر
ينتظر نواف العقيدي أي فرصة للعودة من جديد للتشكيل الأساسي للنصر، ويبدو أن "فرصة العُمر" تلك ستأتي بمساعدة منافسه بينتو.
حارس المرمى البرازيلي اعتاد التأخر عن العودة إلى الرياض بعد التواجد مع منتخب بلاده في المهام الدولية، ولذا قرر المدرب ستيفانو بيولي خوض مباراة ودية بتواجد العقيدي حارسًا للمرمى للوقوف على حقيقة مستواه الفني والبدني حاليًا، تحسبًا لإمكانية الاعتماد عليه خلال مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي.
العقيدي ينتظر تلك الفرصة بفارغ الصبر، وقد تُمثل بالنسبة له فرصة العُمر، خاصة بعد عودة هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي، حيث يرغب الحارس بفرصة للتواجد وعرض قدراته على المدرب الفرنسي.
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