أخبار النصر اليوم | انطلاق عملية "التخلص من فينجا" وتحديد بديله، وبينتو يمنح العقيدي فرصة العُمر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بينتو يمنح العقيدي فرصة العُمر

ينتظر نواف العقيدي أي فرصة للعودة من جديد للتشكيل الأساسي للنصر، ويبدو أن "فرصة العُمر" تلك ستأتي بمساعدة منافسه بينتو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حارس المرمى البرازيلي اعتاد التأخر عن العودة إلى الرياض بعد التواجد مع منتخب بلاده في المهام الدولية، ولذا قرر المدرب ستيفانو بيولي خوض مباراة ودية بتواجد العقيدي حارسًا للمرمى للوقوف على حقيقة مستواه الفني والبدني حاليًا، تحسبًا لإمكانية الاعتماد عليه خلال مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي.

العقيدي ينتظر تلك الفرصة بفارغ الصبر، وقد تُمثل بالنسبة له فرصة العُمر، خاصة بعد عودة هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي، حيث يرغب الحارس بفرصة للتواجد وعرض قدراته على المدرب الفرنسي.

حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..

الميرنجي عينه على نجم النصر السعودي من الأساس منذ الصيف الماضي..

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

النصر يخطط لإبعاد فينجا عن رئاسته التنفيذية

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....