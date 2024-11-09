بديله سيكون سعوديًا .. النصر يتخذ خطوة لإبعاد جويدو فينجا عن رئاسة النادي التنفيذية

النصر يخطط لإبعاد فينجا عن رئاسته التنفيذية

اتخذت إدارة شركة النصر خطوة من أجل إبعاد الإيطالي جويدو فينجا من رئاسة النادي التنفيذية، حيث قامت بترشيح بديلًا سعوديًا له، ضمن إطار التغييرات الإدارية في النادي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن شركة النصر قامة بترشيح ماجد سرور الجمعان لاعب الفريق السابق، لتولي منصب الرئيس التنفيذي، على أن يتم تكليف فينجا بمهام أخرى.

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وأوضحت الصحيفة أنه في حالة عدم توصل إدارة النصر إلى اتفاق لإبعاد جويدو فينجا من الرئاسة التنفيذية، فإن الجمعان سينضم إلى اللجنة التنفيذية لإدارة كرة القدم بالنادي.

وسيتم عقد اجتماع بين النصر والجمعان منتصف الأسبوع الحالي، لمناقشة فرص انضمامه.

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ولعب الجمعان مع النصر 4 مواسم من 1989 إلى 1993، وابتعد عن كرة القدم، ليسافر إلى الولايات المتحدة لدراسة إدارة الأعمال، ثم أكمل دراساته العليا ليحصل على الماجستير في الإدارة العامة في جامعة سياتل، ثم الحصول على الدكتوراه.

وبعدها تولى الجمعان العديد من المناصب في مجالات رياضية، أبرزها مجلس إدارة النصر في عهد سعود السويلم الرئيس السابق، والمدير التنفيذي لنادي نيوكاسل الإنجليزي، وعضوًا في مجلس إدارة النادي.

عبد الله الماجد رئيس النصر، يرى أن تلك الخطوة بهدف منح اللاعبين السابقين بالنادي الذين يمتلكون الخبرة فرصة للمساهمة في خدمة ناديهم، والاستفادة من خبراتهم، إذ يتواجد أيضًا ضمن الأسماء المطروحة عمر هوساوي مدافع النادي السابق لمنصب مدير الفريق.