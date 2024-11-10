بعد صدمة ميليتاو .. الاتحاد الإسباني يمنح ريال مدريد الأمل وإيميريك لابورت "الحل الموثوق به"!

الميرنجي عينه على نجم النصر السعودي من الأساس منذ الصيف الماضي..

كلما خرجت تقارير تشير إلى أن ريال مدريد الإسباني لن يتحرك بشكل جدي في الميركاتو الشتوي المقبل، تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، ليدفع الواقع مسؤولي الميرنجي للتحرك بالفعل لإبرام أكثر من صفقة.

الميركاتو الشتوي 2025 من المقرر أن ينطلق في الثاني من يناير المقبل، والملكي في حاجة لتدعيم خط دفاعه سواء على صعيد الأظهرة أو قلوب الدفاع، خاصةً الأخير في ظل الإصابة الإخيرة للبرازيلي إيدير ميليتاو، الذي أصيب خلال مواجهة أوساسونا أمس السبت، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروف المفصلي للساق اليمنى، ما يعني نهاية موسمه بشكل رسمي.

أما تلك الإصابة، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه رغم موقف ريال مدريد الصعب مع الإصابات في الموسم الجاري بشكل عام إلا أن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم ستمنح مسؤوليه بعض المرونة خلال الشتاء المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أشارت إلى أن قائمة الميرنجي حاليًا تضم 22 لاعبًا من أصل 25 كحد أقصى لقائمة الفريق الأول لكرة القدم، لكنه سيكون قادرًا على التعاقد مع خمس صفقات - إن أراد - خلال يناير المقبل.

تلك الخطوة ستتم إن قررت إدارة النادي استغلال لوائح الاتحاد الإسباني، وتحديدًا المادة 133؛ التي تسمح برفع اسمي ميليتاو مع المصاب الآخر داني كارباخال من قائمة ريال مدريد طالما استحالت عودتهما للتدريبات قبل انتهاء الموسم الجاري 2024-2025، وتسجيل لاعبين آخرين بدلًا منهما، خاصةً وأنه ليس لدي حد للرواتب.

على جانب آخر، اتجهت شبكة "ريليفو" للحديث عن أحد الأسماء التي تفرض نفسها بقوة حاليًا داخل الغرف المغلقة في النادي المدريدي، موضحة أنه رغم أهمية التعاقد مع ظهير أيمن بدلًا من داني كارباخال إلا أن تدعيم مركز قلب الدفاع حاليًا أصبح أكثر إلحاحًا.

الشبكة الإسبانية أكدت أن مسؤولي الميرنجي لديهم قناعة تامة بأنه حان وقت التعاقد مع الإسباني إيميريك لابورت؛ محترف النصر السعودي، معتبرين إياه "الحل الموثوق به لفوضى الدفاع في الموسم الجاري"، نظرًا لقدرته على التأقلم سريعًا بحكم جنسيته، ولتألقه الكبير كذلك في كأس أمم أوروبا الأخير "يورو 2024" ومع منتخب لاروخا بشكل عام.

لكن رغم ذلك اعترفت "ريليفو" أنه رغم تلك القناعة إلا أن تحويل تلك الصفقة إلى الصفة الرسمية معقد بعض الشيء، في ظل تمسك النصر به، بجانب أن - حال موافقة النادي السعودي - سيكون على اللاعب القبول بتخفيض راتبه مع ريال مدريد مقارنة بما يتقاضاه في دوري روشن حاليًا.