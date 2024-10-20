أخبار النصر اليوم | العيادة تزدحم بـ4 مصابين قبل مواجهة الاستقلال، ورونالدو لا يتوقف عن خطف الأنظار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.
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فيديو | عنفه لدرجة الاعتداء عليه بالرأس .. تصرف غريب من محمد نور تجاه قائد أكاديميته واللاعب يفاجئه بالرد
اللاعب لم يقبل تصرف أسطورة الكرة السعودية فقرر الرد عليه بطريقته..
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بتوصية من فيرناندو هييرو .. لاعب النصر الأسبق يقترب من تولي منصب مدير كتيبة ستيفانو بيولي
أحد اللاعبين الأجانب السابقين ربما يعود للعالمي بزي مختلف..
فيديو | يخطف الأنظار أينما ذهب .. الجماهير تهتف لكريستيانو رونالدو بعد حضوره بطولة كبرى في السعودية!
النجم الأكثر متابعة على وجه الكرة الأرضية..
قبل صدام الاستقلال .. 4 لاعبين في النصر يدخلون العيادة للإصابات!
النصر فاز بديربي الرياض أمام الشباب مساء الجمعة في دوري روشن
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
"الهلال يلهمني وهذا ما يميزه عن النصر" .. اعتراف مثير من لاعب العين الذي أقصى بطل روشن من الآسيوية!
الهلال يصطدم بالعين الإماراتي مجددًا في الآسيوية.
ستيفانو بيولي كان المقصود .. لاعب النصر يثير غضب الجماهير بلقطة جديدة في مباراة الشباب
رد فعل غريب..
"الهلال يبحث عن كريستيانو رونالدو ليشهره!" .. رد قاطع يصف عرض قائد النصر بـ"غير المعقول"
هل عرض كريستيانو رونالدو نفسه على الهلال؟