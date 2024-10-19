"الهلال يبحث عن كريستيانو رونالدو ليشهره!" .. رد قاطع يصف عرض قائد النصر بـ"غير المعقول"

هل عرض كريستيانو رونالدو نفسه على الهلال؟

وجه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، رسالة حاسمة، حول الأنباء المتداولة، بشأن عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه على الهلال، بعد انتهاء عقده مع النصر في الصيف المُقبل.

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وشهدت الساعات الماضية ضجة واسعة، بعد نقل الإعلامي طارق النوفل، لأنباء تتعلق برغبة رونالدو في الانتقال إلى الهلال، من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخها.

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ونشر الطريقي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "اللاعب يعرض نفسه على نادٍ بحثًا عن الشهرة، أو لحاجته للمال، منطق: (رونالدو) أشهر من الهلال، والمنطق يقول الهلال سيبحث عنه ليشهره، كذلك (رونالدو) رأس ماله أعلى مما يملكه الهلال مع عضوه الداعم، ولن (يطر) عقد. الشهرة تدفع البعض لتصديق ما لا يعقل، وإن كان على حساب المنطق".

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ووقع كريستيانو رونالدو على الهدف السادس في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، بعد هز مرمى الشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 90+6، في ديربي الجولة السابعة من المسابقة، كما رفع رونالدو رصيده إلى 9 أهداف في 10 مباريات.

وبات هدف الشباب رقم 907 في مسيرة رونالدو التهديفية، ليصبح في انتظار 93 هدفًا من أجل إكمال حلم الألف هدف، كما يأتي كريستيانو في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بفارق 4 أهداف عن الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، والمتصدر بـ10 أهداف.