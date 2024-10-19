قبل صدام الاستقلال .. 4 لاعبين في النصر يدخلون العيادة للإصابات!

النصر فاز بديربي الرياض أمام الشباب مساء الجمعة في دوري روشن

يستعد النصر خلال الوقت الحالي لمواجهة الاستقلال الإيراني، بدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن تواجد 4 لاعبين دفعة واحدة في عيادة العالمي!

وستقام مواجهة النصر ضد الاستقلال على ملعب راشد الخاص بنادي شباب الأهلي دبي بالإمارات، بعدما تم نقل المواجهة من إيران لأسباب تتعلق بالأمن.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الثنائي سالم النجدي ونواف بوشل تواجدا في عيادة النادي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، عقب مواجهة الشباب.

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وانضم النجدي وبوشل إلى الثنائي نواف العقيدي وسلطان الغنام في العيادة، ليصبح عدد اللاعبين المتواجدين هناك هم 4 لاعبين، قبل المغادرة إلى الإمارات لمواجهة الاستقلال.

ويبحث النصر عن الفوز على الاستقلال، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل.