فيديو | عنفه لدرجة الاعتداء عليه بالرأس .. تصرف غريب من محمد نور تجاه قائد أكاديميته واللاعب يفاجئه بالرد

اللاعب لم يقبل تصرف أسطورة الكرة السعودية فقرر الرد عليه بطريقته..

في تصرف لا يليق بأحد أساطير الكرة السعودية، ظهرت معاملة غير أخلاقية من محمد نور لقائد فريق أكاديميته لتعليم كرة القدم، أثناء إحدى المباريات.

"القوة العاشرة" يمتلك أكاديمية خاص لتعليم كرة القدم في مدينة جدة، افتتح لها أكثر من فرع في مناطق مختلفة، حتى قادها في أبريل 2024، للتتويج بدوري كرة القدم للهواة في مكة المكرمة.

وخلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو من إحدى مباريات الأكاديمية لنور وهو يوجه تعليمات لقائد فريقه، لكن بطريقة غير احترافية نهائيًا..

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نور أمسك بقائد فريقه من ملابسه معنفًا إياه على إحدى اللقطات، حتى وصل به الأمر للاعتداء عليه برأسه بطريقة هي الأغرب، لكن اللاعب لم يقبل بتصرف مدربه نهائيًا.

ما كان من اللاعب إلا أن خلع قميص الفريق وغادر الملعب على الفور رافضًا محاولات أحد المسؤولين لإرجاعه عن قراره.

هذا الفيديو عرض محمد نور لكثير من الانتقادات، خاصةً وأنه يظهر عبر برنامج "دورينا غير"، لتوجيه النصائح للاعبين دوري روشن وانتقاد تصرفاتهم، بخلاف كونه أحد أساطير اللعبة في المملكة.