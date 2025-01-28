أخبار النصر اليوم | احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا، وحسم التعاقد مع لاعبين محليين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 يناير 2025

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النصر يضم لاعبين محليين

أكد الإعلامي المقرب من البيت النصراوي، علي العنزي، إتمام النصر تعاقده مع باسم هزازي لاعب وسط الاتفاق ومحمد عاصم مهاجم الجيل.

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العنزي أفاد عبر منصة إكس أن هزازي وقع على عقد يمتد لـ4 سنوات قادمة.

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