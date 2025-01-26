موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من صراع الصدارة.
في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الرائد، ويدخل الرائد المباراة وعينه على الانتصار فقط لمواصلة التقدم نحو القمة.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الرائد والنصر في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 30 يناير 2025 على مدينة الملك عبد الله الرياضية.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الرائد والنصر على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|التعليق
|الرائد - النصر
|الخميس 30 يناير 2025
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC 1 HD
|الأول بارك
|-
|SSC 5 HD
|-