بالأسماء | "إعارة محترف الفريق وحسم 3 صفقات!" .. الكشف عن خطة إدارة النصر قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

النصر لم يحسم أي صفقة شتوية حتى الآن..

تسابق إدارة نادي النصر "الزمن"؛ من أجل حسم 3 صفقات، قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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النصر الذي تأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية، يُعاني على المستوى المحلي في الموسم الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، وضع مسؤولو النصر، اللاعب زكريا هوساوي، ظهير أيسر الاتحاد السابق ونادي الرائد حاليًا؛ على رأس الصفقات المطلوبة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول.

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وإلى جانب هوساوي.. اختار مسؤولو النصر 3 مهاجمين عالميين؛ للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "داروين نونيز (ليفربول)، جون دوران (أستون فيلا) وفيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن)".

وكشفت الصحيفة عن أن الصفقة الثالثة التي تعمل عليها الإدارة النصراوية؛ هي لاعب أجنبي في خط الوسط ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، دون ذكر اسمه.

وأخيرًا.. فجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أعلنت أن النصر يعمل على إعارة الجناح الشاب ويسلي جاسوفا، المقيد في قائمة أجانب الفريق الأول "تحت السن"، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن النصر تعاقد مع ويسلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من كورينثيانز البرازيلي؛ حيث سجل هدفًا وصنع 2 أخريين، خلال 10 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.