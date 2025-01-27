مفاجأة | بعد التخلص من تاليسكا .. النصر يفتح ملف التعاقد مع نجم ليفربول

اسم من العيار الثقيل قد ينضم إلى النصر..

في مفاجأة كبرى.. تحرك مسؤولو نادي النصر؛ للتعاقد مع أحد نجوم عملاق إنجلترا ليفربول، قبل أيام قليلة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2025".

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ونجح النصر في تفريغ خانة لاعب أجنبي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التوصل إلى اتفاق لـ"بيع" عقد أندرسون تاليسكا، إلى العملاق التركي فنربخشه.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الإثنين، فتح مسؤولو النصر ملف التعاقد مع داروين نونيز، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الإدارة النصراوية ترغب في ضم نونيز، أو جون دوران، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الإعلامي الرياضي المُقرب من البيت النصراوي، أنه لا يعرف هل سيتمكن العالمي من التعاقد مع مهاجم ليفربول أو دوران، من عدمه.

اسم نونيز ارتبط في بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالانتقال إلى الملاعب السعودية؛ لكن من بوابة عملاق الرياض الآخر الهلال وليس النصر، حسب الكثير من التقارير العالمية.

جدير بالذكر أن داروين نونيز البالغ من العمر 25 سنة، يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادمًا من نادي بنفيكا؛ حيث سجل 39 هدفًا وصنع 21 آخرين، خلال 125 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.