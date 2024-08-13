أخبار النصر اليوم | رسالة العقيدي بعد استبعاده من السوبر، وكاسترو يختار رباعي الدفاع أمام التعاون

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 أغسطس 2024.

هل يرحل فلاهوفيتش إلى دوري روشن؟

صفقة ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة - إذا تمت -..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صدمة كبيرة قبل أيام من انطلاق دوري روشن السعودي

هل يلحق النجم البرازيلي بقمة النصر والتعاون؟

كان أحد من طالبوا "ماجدونا" بالاعتزال والآن يفتح أحد الملفات التي أغضبته منه..

مستقبل ساديو ماني مع النصر لا يزال "غامضًا"..

حارس العالمي يحسم الجدل..

ليست القناة في حد ذاتها، إنما من سيعمل بها هو مشكلة الجماهير..

النصر يواصل ضم نجوم العالم..

عمل مكثف من إدارة إبراهيم المهيدب وشركة نادي النصر..

تعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

صاروخ ماديرا تقدم بعثة النصر المتوجهة لأبها لمواجهة التعاون..

بعد أنباء رحيله إلى أحد أندية دوري روشن..

البرازيلي وصل مؤخراً إلى النصر