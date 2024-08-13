تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Nassr v Al Wehda - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
السوبر السعودي
team-logo
team-logo
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة

التعاون v النصرالسوبر السعوديالنصرالتعاون

تعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمعرفة هوية المتأهل الثاني لنهائي كأس السوبر السعودي، من مباراة قوية ستجمع بين النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل النصر المباراة بصفته وصيفًا لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب التعاون السوبر وهو صاحب المركز الرابع في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة النصر والتعاون، أمام الفائز من لقاء الأهلي والهلال، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تنقل مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD بتعليق عبد الله الغامدي، وSSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين.

أما بالنسبة للقناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD فتأتي المباراة بتعليق فهد عريشي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
النصر - التعاونالأربعاء 14 أغسطس 2024،
19:15 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDعبد الله الغامديمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDفهد عريشي

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىبينتو
خط الدفاعسلطان الغنام - لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس
خط الوسطعبد الله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو
خط الهجومأيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني
إعلان