تعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمعرفة هوية المتأهل الثاني لنهائي كأس السوبر السعودي، من مباراة قوية ستجمع بين النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل النصر المباراة بصفته وصيفًا لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب التعاون السوبر وهو صاحب المركز الرابع في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة النصر والتعاون، أمام الفائز من لقاء الأهلي والهلال، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تنقل مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر SSC SPORT 1 HD بتعليق عبد الله الغامدي، وSSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين.

أما بالنسبة للقناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD فتأتي المباراة بتعليق فهد عريشي.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب النصر - التعاون الأربعاء 14 أغسطس 2024،

19:15 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عبد الله الغامدي مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD فهد عريشي

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024: