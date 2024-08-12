خاص | مدرب بينتو السابق باولو تورا: حارس النصر اختار الأمان ومكانه مهدد في البرازيل!

البرازيلي وصل مؤخراً إلى النصر

ناقش المدرب البرازيلي باولو تورا مع "جول" صفقة انضمام مواطنه بينتو لصفوف النصر، وحذره من تأثيرها على حظوظه بالتواجد مع منتخب بلاده، كما أشاد بالتطور الكبير في الكرة السعودية مؤخراً وشغف جمهورها باللعبة.

تورا عمل مع بينتو في أتلتيكو بارانينسي في عامي 2022 و2023 وقت تدريبه للنادي البرازيلي الذي رحل عنه العام الماضي نحو سانتوس ومن بعده فيتوريا بالدوري البرتغالي، بالوقت الذي انضم فيه الحارس الدولي البرازيلي إلى صفوف النصر هذا الصيف بعد أن كان محط اهتمام عديد الأندية الكبرى بأوروبا وأبرزها إنتر.

وقال تورا مع "جول": "برأيي بينتو اختار الحل الأكثر أماناً في سوق الانتقالات بالنظر للعروض التي تلقاها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول تأثير انتقاله للدوري السعودي على فرصه مع منتخب البرازيل: "هناك نسبة متوسطة أن يصبح للأمر تأثيراً، خصوصاً مع مدى وصول الدوري السعودي هنا في البرازيل وعملية مشاهدته".

وعلق مدرب بينتو السابق على المقارنات بين الحارس الشاب وأسطورة حراسة المرمى في بلاده جوليو سيزار: "كلاهما ينقلان الهدوء للفريق بلغة الجسد وخطابهما في الملعب، قادة ويتمتعون بمزايا عديدة وأهمها فرض نفسهما أمام الخصم والمرونة والأقدام الجيدة التي تضيف السرعة للأداء، بالإضافة للنمو في الأوقات الصعبة".

وأبدى تورا إعجابه بالكرة السعودية والنمو الكبير مؤخراً للعبة في البلاد: "سعيد للغاية لما يحدث في المملكة العربية السعودية وكرتها، دولة تؤدي جيداً دائماً في المونديال ضمن حدود إمكانياتها، وفي دوري أبطال آسيا الأندية الخاصة بها دائمة مرشحة، ووصول النجوم سيزيد شغف الجمهور هناك للعبة".

وأكمل: "أتمنى حقاً العمل في السعودية يوماً ما مع أحد الأندية هناك، والتعرف على الثقافة وإدخال العنصر البرازيلي للعبة بعض الشيء. السعوديون محبون للكرة حقاً".