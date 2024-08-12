بعد غيابه عن السوبر .. وكيل نواف العقيدي يفتح النار على "اتهامه" بمحاولة رحيل حارس النصر

بعد أنباء رحيله إلى أحد أندية دوري روشن..

وجه مشعل السفاعي، وكيل حارس النصر نواف العقيدي، رسالة شديدة اللهجة بشأن رحيل اللاعب عن صفوف العالمي، في موسم الميركاتو الصيفي، ورحيله إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.

وأثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، جدلًا واسعًا بعد استبعاد نواف العقيدي، من البعثة التي سافرت إلى أبها، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه، لملاقاة التعاون، يوم الأربعاء المُقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتلقى السفاعي سؤالًا حول السبب وراء غياب نواف العقيدي عن رحلة أبها، وحقيقة محاولته وشريكه في مكتب التعاقدات، عبد العزيز بغلف، لنقل العقيدي إلى نادي الاتفاق.

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ورد وكيل العقيدي برسالة هجومية عبر منصة (إكس)، قائلًا "بالسابق كان الحديث عن الكابتن عبد الله العنزي، والآن تمارس نفس الدور على الكابتن نواف العقيدي. تخصص محاربة حراس! كل الاعتزاز بجميع رجالات كرة القدم لكن (ساعدي وبنيته بنفسي)، إلى متى اختلاق وتأليف القصص والأكاذيب المعتادة، رجل بآخر عمرك بدل من أن يلتفت لآخرته، همه قذف والدخول بذمم الناس، أعانك الله على نفسك".

يذكر أن الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، قد كشف عن السر وراء غياب نواف العقيدي عن قائمة النصر في بطولة كأس السوبر، رغم تصريحات أدلى بها العقيدي خلال الساعات الماضية بأنه جاهز للمشاركة ويتعهد بجلب اللقب، ليؤكد العنزي أن اللاعب يعاني من إصابة، وبحاجة للخضوع لفحص طبي، ما يمنعه من مواجهة التعاون.

ومن المُقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة النصر والتعاون، إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع المتأهل من فريقي الهلال والأهلي.