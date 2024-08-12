"صفقة شبيهة بكريستيانو رونالدو لكن ليس لفريق الكرة الأول" .. النصر يعلن ضم الأفضل في العالم!

النصر يواصل ضم نجوم العالم..

في يناير من عام 2023.. أعلن نادي النصر السعودي عن "أضخم صفقة" في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

هذه الصفقة التاريخية؛ جعلت اسم النصر يتردد على مستوى العالم أجمع، وساهمت في انتشار "العلامة التجارية" للنادي، وزيادة عدد متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد عام ونصف.. يبدو أن نادي النصر أراد تكرار تجربة رونالدو من جديد، ولكن هذه المرة في لعبة أخرى؛ وهي "كرة القدم للصالات".

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النصر أعلن مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع البرتغالي باني فاريلا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الصالات، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، وحتى 30 يونيو 2026.

ونشر العالمي مقطع فيديو للصفقة الجديدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليه بالقول: "الأفضل في العالم .. مكانه النصر فقط".

ويطلق على باني اسم "كريستيانو رونالدو الصالات"؛ حيث أن تاريخه الكروي مليء بالبطولات والإنجازات "21 لقبًا"، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

أيضًا.. مثّل باني فاريلا، العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة؛ وهو نفس النادي الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته مع كرة القدم، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت عن أن اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 35 سنة، سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ300 ألف يورو؛ ليكون الأغلى في العالم بهذه اللعبة.