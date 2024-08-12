بعد وضع لويس كاسترو تحت المقصلة .. أول رسالة من نواف العقيدي بشأن استبعاده من السوبر

حارس العالمي يحسم الجدل..

حملة شرسة يتعرض لها البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، ومسؤولو النادي بشكل عام على خلفية استبعاد الحارس نواف العقيدي من المشاركة في كأس السوبر السعودي.

العالمي يلتقي بعد غدٍ الأربعاء بالتعاون، حيث نصف نهائي السوبر، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مواجهة الهلال أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

ورغم أن إيقاف العقيدي على خلفية أزمة التمرد على المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023 قد انتهى، وقد شارك بالفعل في معسكر الإعداد للموسم الجديد 2024-2025 بصورة طبيعية، لكن تفاجأ الجمهور باستبعاد كاسترو له، وهو ما عرض الأخير للهجوم.

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لكن العقيدي حسم جدل استبعاده بصورة رسمية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشر صورة قدمه اليسرى وهي تعاني من إصابة ما، دون توضيح تفاصيل تلك الإصابة.

وعلق الحارس على صورة إصابته: "أُعالج كي أعود بصورة أفضل"، لينهي الجدل الكبير ومزاعم البعض بوجود مؤامرة على النصر.

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يذكر أنه من المنتظر أن يشارك في السوبر حارس النصر الجديد البرازيلي بينتو، الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.