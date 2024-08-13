"تمهيدًا لضم هالاند وإنقاذًا لهيبة دوري روشن باسم الأهلي" .. تأثير صفقة فينيسيوس جونيور الجنوني على ريال مدريد والسعودية

صفقة ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة - إذا تمت -..

هدوء ساد الميركاتو السعودي في صيف العام الحالي؛ بعد سوق الانتقالات التاريخي الذي شهده عام 2023؛ وأسفر عن قدوم أبرز نجوم العالم، إلى دوري روشن للمحترفين.

لكن وبشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات.. انفجر الميركاتو الصيفي السعودي الحالي، بخبر كـ"القنبلة" صباح يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024؛ عن تفاوض المملكة مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد.

السعودية أغرت فينيسيوس بمليار يورو "رواتب ومكافآت" إجمالية؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفي عقد لمدة 5 سنواتٍ قادمة.

هذا الراتب الضخم؛ سيجعل الساحر البرازيلي "أغلى رياضي" في التاريخ، متفوقًا على لاعب البيسبول الياباني شوهي أوتاني، الذي وقع عقدًا مع نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي، في أواخر عام 2023 ولمدة 10 سنوات قادمة، مقابل 700 مليون دولار.

صفقة فينيسيوس - إن تمت -؛ سيكون لها تأثيرًا كبيرًا للغاية على نادي ريال مدريد ودوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "جول" في السطور التالية..