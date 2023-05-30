أخبار الأهلي اليوم | كاس تنصف وليد معاذ أخيرًا وخدمة الهلال لعمر السومة واتهامات بإهانة الكرة السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ30 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ30 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

رسميًا | المحكمة الرياضية تعلن قرارها النهائي في قضية حرمان الأهلي من التعاقدات

أخيرًا، وصل قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في طلب النادي الأهلي "التدابير الوقتية"؛ لتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

عبد الله عطيف يودع الهلال برسالة مؤثرة وجمهور الأهلي ينتفض لمواساته

اقتربت النهاية في مسيرة لاعب الوسط عبد الله عطيف مع الهلال، إذ يخوض غدًا الأربعاء، المباراة الأخيرة له بالقميص الأزرق، عندما يلتقي بالرائد، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الأهلي متهم بإهانة الرياضة السعودية .. وطلب عاجل بسحب لقب دوري يلو وتهبيطه

"الأهلي أهان الرياضة السعودية والمسؤولين عنها"، هكذا وصف قطاع كبير من الجماهير، تصرف قلعة الراقي، في حفل تتويجه بلقب دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

الهلال يقدم خدمة العمر إلى عمر السومة .. ويقترب من خطف صفقة الأهلي العالمية

في مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف صفقة عالمية كبرى من الأهلي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

تيسير الجاسم مهاجمًا القناة السعودية الرياضية: لن نحترمكم ما لم تحترموا تاريخ الأهلي!

هاجم تيسير الجاسم؛ نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، شبكة القنوات السعودية الرياضية، بعد حديثها عن مراسم تتويج الراقي بدرع دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

موسيماني "غير مهتم بحديث وليد معاذ" .. ويرفض الرحيل عن الأهلي

بشكل مفاجئ، رفض المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، "الرحيل" عن منصبه، في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

إدارة تحترم جماهيرها .. بيان "عاشق" من وليد معاذ عقب تتويج الأهلي بدوري يلو

أصدر وليد معاذ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، بيانًا رسميًا، مساء أمس الإثنين، تزامنًا مع تتويج فريقه بطلًا لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

"الأهلي سيهبط مجددًا وتصرف وليد معاذ مخجل"

تعرض وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لهجومٍ عنيف؛ بعد إسدال الستار على مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

فيديو | بيتسو موسيماني مصدوم .. تصرف مفاجئ من لاعبي الأهلي أثناء التتويج بدرع دوري يلو

لم يكن يعلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بما يخطط له لاعبوه أثناء التتويج بدرع دوري يلو للدرجة الأولى، لذا بدا مصدومًا ومندهشًا من تصرفهم. (طالع التفاصيل)

الاتحاد والأهلي أصحاب "الوجه الأقبح" .. عندما يتخلى التاريخ عن كبار الدوري السعودي!

نستعرض سويًا أسوأ مراكز احتلها الاتحاد، النصر، الأهلي والشباب منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009. (طالع التفاصيل)