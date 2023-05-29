إدارة تحترم جماهيرها .. بيان "عاشق" من وليد معاذ عقب تتويج الأهلي بدوري يلو

مشوار الأهلي في دوري يلو اختتم بالأمس، ووليد معاذ لديه ما يقوله للجماهير

أصدر وليد معاذ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، بيانًا رسميًا، مساء أمس الإثنين، تزامنًا مع تتويج فريقه بطلًا لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

الراقي استلم درع دوري يلو بالأمس، بعد التعادل أمام الحزم سلبيًا دون أهداف، في مباراة الجولة الـ34، لكنها كانت مجرد تحصيل حاصل، فاللقب محسوم للفريق الجداوي منذ الجولة الـ33.

وبينما رفض اللاعبون الاحتفال بالدرع وغادروا أرض الملعب على الفور بعد استلام قائدهم ياسر المسيليم له، أصدر رئيس النادي بيانًا، اعتذر خلاله للجماهير على ما شهده الموسم، ومؤكدًا على فخره واعتزازه بالانتماء لقلعة الكؤوس.

وجاء بالبيان: "اليوم أتشرف وبكل تواضع تقديم استحقاق وهو رسالة اعتذار مغلف بالمحبة والامتنان باسم إدارة ومنسوبي النادي على أي لحظة حزن أو غضب أو مشقة تسببت فيها هذه الأزمة التي تعرض لها النادي خلال هذا الموسم، ونؤمد لجماهيرنا الغالية أننا مقدرون حبكم ودعمكم الاستثنائي وهو غير مستغرب، آملين أن يكون اليوم بداية الطريق لإعادة رسم البسمة على الوجوه الكريمة والممتلئة بالفخر والاعتزاز".

جدير بالذكر أن إدارة معاذ مقبلة على تحدٍ صعب، إذ تحاول رفع عقوبة الاتحاد الدولي "فيفا" عن النادي والتي تحرمه من التعاقدات لفترتين مقبلتين، على إثر تراكم القضايا الخارجية عليه.