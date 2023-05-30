الأهلي متهم بإهانة الرياضة السعودية .. وطلب عاجل بسحب لقب دوري يلو وتهبيطه

الأهلي متهم مجددًا بالتقليل من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.. فهل يُعاقب هذه المرة؟

"الأهلي أهان الرياضة السعودية والمسؤولين عنها"، هكذا وصف قطاع كبير من الجماهير، تصرف قلعة الراقي، في حفل تتويجه بلقب دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي ونجومه رفضوا الاحتفال بلقب دوري يلو 2022-2023، حيث اقتصر الأمر على الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وبرر مجلس إدارة الراقي، برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم، هذا التصرف الغريب؛ بأن قيمة النادي ومكانته بين الكبار، أعلى من أن يلعب أو يحتفل بدوري يلو.

وفي أول رد فعل على هذا التصرف الأهلاوي ومبررات إدارته، انتفض عدد هائل من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإقالة معاذ، وسحب لقب دوري يلو من الفريق.

بل أن البعض طالب بأكثر من ذلك؛ بأن يتم معاقبة النادي الأهلي، ومنعه من العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتهبيطه إلى الدرجة الثانية.

وأكد الكثيرون، على أن دوري يلو صُرِف عليه الملايين، ليصبح بطولة ومنافسة قوية، إلا أن الأهلي أضر بهذا التصرف بالمسابقة، والشركات الراعية لها.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، ارتكب مخالفة كبرى أيضًا، عندما هبط إلى الدرجة الأولى مباشرة؛ وذلك برفضه وضع شعار دوري يلو على قمصانه، في الجولات الأولى من المسابقة؛ حيث تم تهديده وقتها، بتوقيع عقوبات مالية ورياضية ضخمة عليه.