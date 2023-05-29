فيديو | بيتسو موسيماني مصدوم .. تصرف مفاجئ من لاعبي الأهلي أثناء التتويج بدرع دوري يلو

قائد الأهلي ياسر المسيليم استلم درع دوري يلو الليلة، لكن المفاجأة فيما حدث بعد ذلك..

لم يكن يعلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بما يخطط له لاعبوه أثناء التتويج بدرع دوري يلو للدرجة الأولى، لذا بدى مصدومًا ومندهشًا من تصرفهم.

الراقي اختتم مشواره في دوري يلو اليوم الإثنين، بالتعادل سلبيًا أمام الحزم، ضمن الجولة الـ34، لكنها كانت مباراة تحصيل حاصل، إذ حسم الفريق الجداوي اللقب لصالحه بالفعل منذ الجولة الـ33.

وعقب المباراة، أقيمت مراسم تسليم الدرع والميداليات الذهبية للاعبين والجهاز الفني، وبالفعل استلم الجميع الميداليات، وتسلّم الحارس وقائد الراقي ياسر المسيليم الدرع، لكن ما حدث بعد ذلك هو ما صدم موسيماني.

المسيليم لم يرفع الدرع عاليًا، إذ اكتفى بوضعه أرضًا عقب استلامه، والوقوع لالتقاط الصورة التذكارية بجانب زملائه، ثم غادر الجميع الملعب على الفور، وهو ما صدم المدرب الجنوب إفريقي.

موسيماني وجهازه المعاون وقفوا وحدهم في أرض الملعب للاحتفال بالبطولة، وباءت محاولاته في إقناع إداري الفريق بإعادة اللاعبين للملعب، بالفشل.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بدوري يلو حاصدًا 72 نقطة من 34 مباراة، إذ حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في تسع مباريات، بينما خسر أربع.