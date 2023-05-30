الهلال يقدم خدمة العمر إلى عمر السومة .. ويقترب من خطف صفقة الأهلي العالمية

الهلال يستعد لتوجيه أكبر ضربة للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

في مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف صفقة عالمية كبرى من الأهلي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وأعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا إلى النجم البوسني إدين دجيكو، قلب هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي.

وكشف أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن دجيكو، الذي ينتهي عقده مع إنتر ميلان، في 30 يونيو 2023، يفكر جديًا في قبول عرض الهلال، والذي سيمتد لمدة عامين حتى صيف 2025.

الإعلامي الرياضي خالد الرشيد أكد في وقتٍ سابق، على أن إدارة النادي الأهلي، وضعت المهاجم البوسني، على رأس أولويتها في الميركاتو الصيفي القادم، حال الحصول على "التدابير الوقتية" من المحكمة الرياضية الدولية، والسماح بتسجيل الصفقات الجديدة.

جدير بالذكر أن وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي، أعلن أن استمرار النجم السوري عمر السومة، مع الفريق الأول أو رحيله، متوقف على التعاقد مع مهاجم كبير، في الموسم الرياضي القادم؛ ما يعني أن ضياع صفقة دجيكو، قد يزيد من فرص بقائه.