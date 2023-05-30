إسدال الستار على أخطر قضايا النادي الأهلي بشكل رسمي

أخيرًا، وصل قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في طلب النادي الأهلي "التدابير الوقتية"؛ لتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

الأهلي طلب "تدابير وقتية"؛ على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات "فترتي تسجيل".

وأعلن الراقي في بيان رسمي، عن أن المحكمة الرياضية، وافقت رسميًا على طلب "التدابير الوقتية"، وقامت بتعليق قرار حرمان الفريق من التعاقدات.

وكشف الأهلي، عن أن قرار تعليق العقوبة، سيستمر حتى الحكم النهائي في استئناف النادي، بقضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، تعاقد مع 3 صفقات رسمية للموسم الرياضي الجديد - حتى الآن -؛ وهم: "متوسط ميدان الهلال عبدالله عطيف، وثنائي التعاون سميحان النابت وفهد الرشيدي".